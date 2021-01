Italiano:" Agoumè può diventare un grande giocatore"

Durante la conferenza stampa di rito, prima della partita di campionato contro il Torino, il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha parlato di tanti temi, tra cui anche Lucien Agoumè, giovane centrocampista dell'Inter, in prestito ai liguri.

Ecco le parole di Italiano:" Le difficoltà iniziali, quando si inizia un nuovo percorso con un nuovo allenatore, un nuovo progetto, l’ambientamento e il capire le idee da sviluppare, ci sono per qualsiasi giocatore. Agoumé è un ragazzo giovane, di prospettiva importante, ha qualità, personalità, anche se giovane spesso ha una tranquillità da veterano ma deve crescere".

Ha poi continuato:" Deve essere più dinamico e iniziare a giocare da leader, ma ha tutte le qualità per diventare un grande giocatore. Mi auguro che questo, per lui, sia solo l'inizio. Non si deve cullare su queste ottime prestazioni, ma deve continuare a migliorare. Spero che confermi quanto di buono fatto vedere fino ad ora".