Italia - Vicino il rinnovo di contratto per Mancini fino al 2024

La Nazionale di Roberto Mancini piace, ed evidentemente non solo ai tifosi, ma anche alle alte sfere della FIGC. Secondo quanto riportato quest'oggi dal quotidiano La Repubblica, sembra sempre più vicino il prolungamento di contratto tra la nazionale italiana e il tecnico di Jesi, attualmente in scadenza nel 2022.

Secondo il quotidiano torinese, l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve, già in questa finestra di sosta per le nazionali. Entrando nel dettaglio, l'ipotesi più probabile è un prolungamento fino al 2024, con il Mancio che dunque guiderebbe gli azzurri anche agli Europei in Germania.

Per quanto riguarda invece l'ingaggio, l'ex allenatore dell'Inter dovrebbe guadagnare una cifra vicina ai 3 milioni di euro annui, più eventuali bonus legati ai risultati degli Europei di quest'estate e ai Mondiali in Qatar del 2022.