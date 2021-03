Italia Under 21, Pinamonti resta in isolamento e lo sostituisce un milanista

Sono ore di apprensione in casa Inter per quanto riguarda le positività di alcuni tesserati riscontrate nei giorni scorsi. Dopo quella di Danilo D'Ambrosio accertata nella giornata di martedì, a saltar fuori sono state anche quelle di Samir Handanovic, Stefan De Vrij e Matias Vecino.

Un fattore che ha fatto scattare inevitabilmente l'allarme e per la quale, per scongiurare il pericolo focolaio, sono stati posti tutti i membri della squadra in isolamento. Tra questi (ovviamente) vi è anche Andrea Pinamonti.

Il centravanti classe 1999 sarebbe dovuto figurare tra i convocati del CT dell'Under 21 azzurra Paolo Nicolato per il debutto all'Europeo di Categoria, ma al suo posto è stato chiamato in causa l'attaccante di proprietà del Milan e in prestito alla Cremonese, Lorenzo Colombo.