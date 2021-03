Italia, tutti negativi i tamponi degli azzurri in ottica Lituania

Buone nuove per Roberto Mancini, e per osmosi anche per Antonio Conte. Tutto il gruppo squadra e staff tecnico dell'Italia è infatti risultato negativo agli ultimi tamponi effettuati per il Covid-19.

Salvo ulteriori impedimenti, dunque, tutti potranno essere convocati per la trasferta in Lituania, gara in programma mercoledì sera.

Nel gruppo azzurro ricordiamo la presenza anche dei tre interisti: Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Stefano Sensi.