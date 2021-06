Italia, tutte le combinazioni possibili per gli ottavi di finale

Iniziano già conti e matematica in vista della gara degli ottavi di finale per cui l'Italia si è qualificata con una giornata d'anticipo. Domenica gli azzurri, in caso di pareggio o di vittoria contro il Galles, finiranno primi.

In quel caso, sfida il 26 giugno alle 21 a Wembley contro la seconda classificata del Gruppo C: a Londra dunque una tra Olanda, Austria, Ucraina e Macedonia del Nord. Al momento Orange e austriaci sono in testa con una vittoria ciascuna.

In caso di ko col Dragone, invece, seconda piazza e gara ad Amsterdam alle 18 del 26 giugno. Alla Cruijff Arena, si affronterebbe la seconda del Gruppo B, ovvero una tra Belgio, Finlandia, Danimarca e Russia. Al momento 3 punti per il Belgio, con una gara giocata, per Russia e Finlandia, con due gare giocate, e 0 per la Danimarca che ha disputato una sola partita.