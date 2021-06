Italia-Turchia probabili formazioni: out Verratti, ballottaggio in difesa

L’Italia è al lavoro per preparare il debutto in Euro 2020 contro la Turchia di domani sera alle ore 21:00. Come riportato da SportMediaset, Roberto Mancini dovrebbe affidarsi ai titolarissimi, ma avrebbe ancora un solo dubbio di formazione.

Solito 4-3-3 con Donnarumma in porta, Bonucci e Chiellini al centro della difesa. Sulla sinistra ci sarà Spinazzola mentre sulla destra Di Lorenzo è al momento favorito su Florenzi. In cabina di regia torna Jorginho con ai suoi lati Barella e Locatelli al posto di Verratti, ancora non al meglio della condizione. Nel tridente offensivo ci saranno Berardi, Immobile e Insigne.

La Turchia dovrebbe scendere in campo con il 4-5-1 con Yilmaz unica punta supportato dagli esterni Karaman e il milanista Calhanoglu. In mediana Yocuslu con Tufan e Yazici mezzali. La coppia difensiva sarà composta da Söyüncü e lo juventino Demiral, con Celik e Meras terzini. Çakir tra i pali.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.

Turchia (4-5-1): Çakir; Celik, Söyüncü, Demiral, Meras; Karaman, Yazici, Yokuslu, Tufan, Calhanoglu; Yilmaz.