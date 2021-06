Italia-Turchia, Antonio Conte incita gli azzurri in “rovesciata”

Questa sera andrà in scena allo Stadio Olimpico di Roma il match inaugurale di Euro 2020 Italia-Turchia. Gli azzurri di Roberto Mancini sono imbattuti da ben 27 gare consecutive e sperano di allungare ulteriormente la striscia vincente.

A poche ore dal fischio d’inizio del match, Antonio Conte ha dato la carica agli azzurri con un post pubblicato sui propri account social. L’ex tecnico nerazzurro ha condiviso alcune foto di Italia-Turchia di Euro 2000 in cui segnò uno splendido gol in rovesciata con un "Forza Azzurri" come didascalia.

Anche in quell'occasione la Turchia fu la prima avversaria degli azzurri nella fase a gironi degli Europei. Le due squadre, infatti, si scontrarono esattamente l'11 giugno del 2000 nell'edizione disputata in Belgio e Olanda. In quell’occasione, gli azzurri di Dino Zoff riuscirono a battere la Turchia per 2-1 grazie ai gol di Antonio Conte e Filippo Inzaghi.