Italia-Turchia 3-0, la partita di Barella: secondo tempo sontuoso

La Nazionale italiana, al suo esordio all’Europeo, sfodera una prestazione sontuosa e che non ha ammesso repliche. 3-0 alla Turchia ed una squadra completamente allineata ai dettami del suo ct che è riuscito a immettere la sua impronta. Tra gli azzurri, anche Nicolò Barella ha preso per mano il centrocampo azzurro, dimostrandosi un centrocampista di stampo europeo, completo e concreto.

Il primo tempo del centrocampista nerazzurro, in realtà, non è stato dei migliori, vista la difesa chiusa della Turchia che non permetteva di avere spazi e di poter avere giocate libere tra le linee, oltre che di concedere degli inserimenti in cui l’ex Cagliari è maestro. Pertanto, la prestazione di Barella ne è uscita ingessata e troppo piatta. Ma nel secondo tempo le cose sono cambiate e Nicolò ha iniziato ad alzare i giri come solo lui sa fare. Recuperi puliti da ultimo uomo, giocate funzionali per la squadra, azioni personali a tagliare in due lo schieramento turco, ricerca continua della profondità e degli assist per i compagni. Sua la giocata per Berardi che ha portato all’autogol di Demiral ed ha sbloccato la partita che poi si è rivelata completamente in discesa.

Insomma, ancora una volta Barella si dimostra oro per la Nazionale e l’Inter non può che esserne contenta. Intanto il cammino degli azzurri continua: vittoria fondamentale e obbiettivo 16 giugno, quando gli uomini di Mancini possono chiudere i conti per il passaggio del turno contro la Svizzera. Un passo alla volta, per il riscatto e per arrivare in fondo.