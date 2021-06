Italia-Svizzera probabili formazioni: un solo cambio per gli azzurri

Archiviata la vittoria per 3-0 contro la Turchia nella gara di esordio, gli azzurri sono al lavoro per preparare il prossimo impegno del gruppo A contro la Svizzera, in programma domani alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma. Gli elvetici, invece, sono reduci dal pareggio contro il Galles.

Come riportato da Sky Sport, Roberto Mancini dovrebbe riconfermare per 10/11 la stessa formazione vista in campo contro la Turchia. L’unica novità sarebbe rappresenta da uno tra Di Lorenzo e Toloi sulla fascia destra, al posto di Florenzi. Per il resto Bonucci e Chiellini al centro della difesa con Spinazzola sulla fascia sinistra. In cabina di regia Jorginho con Barella e Locatelli ai suoi lati. Il tridente offensivo sarà composto da Immobile con Berardi e Insigne.

Petkovic scenderà in campo con il solito 3-4-2-1, con Seferovic riferimento offensivo supportato da Shaqiri ed Embolo. In mezzo al campo Freuler e Xhaka a centrocampo con Mbabu a destra e uno tra Rodriguez e Zuber sulla fascia sinistra. Il trio difensivo sarà composto da Schär, Akanji ed Elvedi davanti a Sommer.