Italia-Svizzera probabili formazioni: Mancini ha sciolto l’unico dubbio

Quasi tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma per Italia-Svizzera, match valevole per la seconda giornata del gruppo A di Euro2020. Gli azzurri sono reduci dal 3-0 dell’esordio e con un’altra vittoria potrebbero ipotecare il passaggio agli ottavi; la Svizzera, invece, viene dal pareggio contro il Galles.

Come riportato da Sky Sport, Roberto Mancini avrebbe sciolto l’unico dubbio di formazione: A sostituire Florenzi dovrebbe essere Di Lorenzo, che era in ballottaggio con Toloi per un posto sulla fascia destra. Per il resto non dovrebbero esserci altre sorprese, solito 4-3-3 con il tridente Berardi-Immobile-Insigne. In mezzo al campo Jorginho con Barella e Locatelli. Donnarumma tra i pali, Bonucci e Chiellini al centro della difesa con Spinazzola a a sinistra.

Gli elvetici dovrebbero confermare in blocco la formazione già proposta all'esordio: 3-4-1-2 con l’ex Inter Shaqiri a supporto delle due punte Seferovic ed Embolo. In difesa Elvedi, Akanji e Benito con Sommer in porta. Freuler e Xhaka centrali di centrocampo con Rodriguez e Mbabu esterni.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. Ct: Mancini

Svizzera (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Benito, Akanji; Mbabu, Xhaka, Freuler, Rodriguez; Shaqiri; Embolo, Seferovic. Ct: Petkovic