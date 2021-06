Italia-Svizzera, è il matchday! Le probabili scelte dei CT

Seconda gara degli Europei in programma stasera per gli Azzurri di Roberto Mancini, che con una vittoria riuscirebbero a essere i primi del torneo a accedere matematicamente negli ottavi di finale, centrando l’obiettivo minimo in soli 6 giorni. Un match ball, quello contro la Svizzera, che il ct della Nazionale vuole sfruttare al massimo: "Giusto ci sia tensione. Nasce dal rispetto per un avversario forte, che ha spesso messo in difficoltà l’Italia e che da anni è stabilmente tra le prime tredici squadre del Ranking Fifa. Una squadra che ha ottimi giocatori, come Shaqiri, che ho avuto all’Inter e che resta tra le migliori mezze ali d’Europa. Inoltre hanno un bravo allenatore. Oltretutto dovremo affrontarli pure in qualificazione mondiale".

La vigilia svizzera è stata decisamente meno serena di quella azzurra, considerando il risultato inatteso all’esordio (1-1 contro il Galles), in una partita giocata in un clima estivo, con un giorno in meno di riposo, e un faticoso rientro da Baku: "L’Italia - ha detto il CT Petkovic - è stata dominante per 80 minuti, piena di fiducia, con la Turchia. Sono pericolosi davanti. Dobbiamo frenarne l’entusiasmo, limitarne le giocate. Abbiamo dimostrato di poter dominare certe partite. Andiamo avanti un passo alla volta, ora proviamo a giocare bene e battere l’Italia, così saremmo sicuri di passare il turno".

Queste le probabili formazioni:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. Ct: Mancini. A disposizione: Sirigu, Meret, Toloi, Emerson, Acerbi, Verratti, Pessina, Chiesa, Cristante, Bernardeschi, Belotti, Raspadori. Indisponibili: Florenzi.

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Schar, Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodriguez; Shaqiri; Seferovic, Embolo. Ct: Petkovic. A disposizione: Mvogo, Widmer, Benito, Comert, Zuber, Zakaria, Fassnacht, Sow, Vargas, E. Fernandes, Mehmedi, Gavranovic. Indisponibili: -.

ARBITRO: Karasev (Rus).