Italia-Spagna probabili formazioni: azzurri col falso nueve, dubbio Bastoni

Questa sera andrà in scena allo Stadio San Siro la sfida Italia-Spagna, match valevole per la semifinale di Nations League.

Le due squadre si rincontrano dopo la semifinale degli ultimi europei finita con la vittoria degli azzurri ai calci di rigore. La vincente del match andrà in finale contro la vincente di Francia-Belgio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Roberto Mancini dovrebbe affidarsi al collaudato 4-3-3 ma ci saranno alcune novità rispetto all’undici tipo visto negli ultimi europei. La principale novità è nel reparto offensivo, dove non saranno a disposizione i due infortunati Ciro Immobile e Andrea Belotti. Il commissario tecnico azzurro sembrerebbe intenzionato a schierare Insigne falso nueve con Pellegrini e Chiesa a suo supporto. In mezzo al campo confermato il trio Barella-Jorginho-Verratti. In difesa è ballottaggio tra Bastoni e Chiellini al fianco di Bonucci. L’interista è stato provato anche nell’allenamento di rifinitura e Mancini non avrebbe ancora sciolto il ballottaggio. Sulla destra di Lorenzo mentre sulla corsia opposta Emerson Palmieri con Dimarco ( qui trovate l'approfondimento sull'esterno nerazzurro) pronto ad entrare a partita in corso. Tra i pali Donnarumma.

La Spagna di Luis Enrique scenderà in campo con un 4-3-3 con Laporte e Pau Torres al centro della difesa davanti a Unai Simon. Sulla fascia destra Azpilicueta, a sinistra Reguilon. In cabina di regia Sergio Busquets con Koke e Merino mezz’ali. Il tridente offensivo sarà composto da Sarabia, Ferran Torres e Oyarzabal.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini/Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Insigne, Pellegrini.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, P. Torres, Laporte, Reguilon; Koke, Busquets, Merino; Oyarzabal, F. Torres, Sarabia.