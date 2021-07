Italia-Spagna le ultimissime di formazione: sciolti gli ultimi dubbi

Tutto pronto a Wembley per il match Italia-Spagna valido per le semifinali di Euro 2020. Gli azzurri vengono dalla vittoria per 2-1 contro il Belgio, mentre le furie rosse dalla vittoria ai calci di rigore contro la Spagna. La squadra vincente affronterà una tra Inghilterra e Danimarca nella Finalissima.

Nessuna novità di formazione per Roberto Mancini che dovrebbe affidarsi al solito 4-3-3 con un solo cambio rispetto agli undici schierati contro il Belgio. In porta Donnarumma con Bonucci e Chiellini al centro della difesa. Sulla fascia destra confermato Di Lorenzo mentre a sinistra ci sarà Emerson Palmieri al posto dell’infortunato Spinazzola. In cabina di regia Jorginho con l’interista Barella e Verratti ai suoi lati. Nel tridente offensivo Chiesa nuovamente preferito a Berardi con Immobile e Insigne.

Anche Luis Enrique scenderà in campo con il 4-3-3 con Morata punta centrale e Ferran Torres e Dani Olmo ai suoi lati. In mediana Sergio Busquettes con Koke e Pedri mezze ali. In difesa ci sarà Laporte al fianco di Pau Torres con Azpilicueta e Jordi Alba terzini,. Tra i pali Unai Simon.