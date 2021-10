Italia-Spagna 2-1: Barella e Bastoni deludenti a San Siro

L'Italia viene battuta dalla Spagna per 2-1 in Nations League.

La semifinale della competizione viene decisa da una doppietta dell'attaccante del Manchester City, Ferran Torres, mentre per l'Italia il gol che ha accorciato le distanze è stato siglato dal romanista Pellegrini. Non una partita smagliante degli uomini di Mancini che hanno sofferto tantissimo la qualità degli uomini di Luis Enrique. Una Spagna che ha sperimentato qualche giovane che ha dato grandi risposte, mentre per Mancini non ha funzionato premiare i vincitori dell'Europeo.

E' stata una partita molto tesa, non tanto per quanto riguarda il gioco, quanto per l'atmosfera dello stadio San Siro che ha fischiato ad ogni tocco di palla, dal primo all'ultimo minuto, il portiere della Nazionale, Gianluigi Donnarumma. Non solo, ma le cose si sono complicate a causa del doppio giallo ingenuo ai danni del difensore della Juventus, Leonardo Bonucci.

Nell'Italia, sono scesi in campo dal primo minuto anche i due interisti Nicolò Barella e Alessandro Bastoni. Per entrambi non è stata una partita eccelsa: il primo ha corso tanto, ma non ha dato il suo solito apporto nè in fase difensiva, nè in quella offensiva, perdendo lo scontro contro Koke; il difensore, a parte due sortite offensive, si è perso Ferran Torres in occasione di uno dei due gol. Finisce subito, dunque, l'avventura in Nations League per l'Italia, così come si interrompe la striscia di risultati positivi. Adesso Mancini dovrà risollevare il morale ad un gruppo che in questi mesi ha regalato tantissime gioie ai tifosi.