Italia-Spagna 1-1 all'84', la gara di Barella: tanta corsa a vuoto per lui

L'Italia pareggia momentaneamente 1-1 contro la Spagna, in una partita tiratissima e ricca di sofferenza per gli azzurri, che hanno sofferto molto e che sono passati, però, in vantaggio con lo splendido gol di Federico Chiesa, a cui ha risposto poco dopo il suo ingresso Alvaro Morata.

Tra i nerazzurri è sceso in campo Nicolò Barella, che stasera ha avuto a che fare con un centrocampo di primissimo livello nel palleggio, come quello spagnolo, e che ha avuto difficoltà ad essere incisivo nel corso della partita. Sempre la solita corsa e la solita generosità, per il nerazzurro, che però è stata un po' troppo a vuoto e priva della sua solita puntualità.

Il centrocampista sardo è stato, poi, sostituito al minuto 84 da Manuel Locatelli che dovrà dare più geometrie e possesso palla alla Nazionale. La partita, intanto, va verso il termine, sperando in un episodio positivo per gli azzurri.