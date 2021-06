Italia, Sensi a rischio nonostante la convocazione: pronto il sostituto

Roberto Mancini ha diramato questa notte la lista dei convocati per l’Europeo, che prenderà ufficialmente il via il prossimo 11 giugno. Tra i 26 azzurri sono presenti anche tre interisti: Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Stefano Sensi. Come riportato da SportMediaset, Stefano Sensi rischierebbe ancora di restare fuori nonostante la convocazione.

L’ex Sassuolo, infatti, non ha ancora recuperato dall’elongazione della coscia destra rimediata nell’ultima giornata di campionato contro l’Udinese e lo staff medico azzurro lo strarrebbe monitorando e valutando giorno per giorno. Stessa situazione per Marco Verratti, che sta recuperando dalla contusione con distensione del legamento laterale interno del ginocchio destro.

Lo staff medico della nazionale sarebbe maggiormente preoccupato dall’interista, visti i tanti problemi fisici vissuti in stagione e che ne hanno condizionato il rendimento. Nel caso in cui non dovesse farcela dovrebbe essere Matteo Pessina a prendere il suo posto. Il centrocampista dell’Atalanta, infatti, è rimasto per sicurezza a Coverciano. Ulteriori novità sono attese nelle prossime ore.