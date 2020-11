Italia-Polonia, le probabili formazioni: Barella titolare e ballottaggio in attacco

Questa sera alle 20.45 torna in campo la nazionale al Mapei Stadium di Reggio Emilia per affrontare la Polonia in Nations League. Gli azzurri vengono dalla vittoria in amiche contro l’Estonia e con una vittoria oggi potrebbero tornare in vetta nel girone 1 della Lega A.

L’Italia momentaneamente guidati da Alberico Evani dovrebbe schierare il solito 4-3-3 con Donnarumma tra i pali, al centro della difesa Acerbi con Romagnoli. Sulle corsie laterali toccherà a Florenzi ed Emerson Palmieri. In mezzo al campo torna titolare Jorginho con Locatelli e Barella ai suoi lati. Nel tridente d’attacco ballottaggio tra Bernardeschi, a segno contro l’Estonia, e Berardi per affiancare Belotti e Insigne.

Brzeczek si affiderà al 4-3-1-2 con Szczesny in porta, difesa a quattro composta da Bereszynski a destra, Glik e Bednarek centrali e Reca a sinistra. In centrocampo Goralski, Linetty e Zielinski con Krycjowiak a supporto delle due punte Milik e Lewandowski.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Romagnoli, Emerson Palmieri; Locatelli, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Insigne.

POLONIA (4-3-1-2): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Reca; Zielinski, Goralski, Linetty; Krychowiak; Lewandowski, Milik.