Italia-Olanda probabili formazioni, tre nerazzurri verso la titolarità

Questa sera alle 20.45 andrà in scena a Bergamo il big match di Nations League tra Italia e Olanda. Entrambe le squadre sono reduci da un pareggio per 0-0 contro Polonia e Bosnia. Sfida fondamentale per il primo posto in classifica del girone, comandato attualmente dagli azzurri di Roberto Mancini con 5 punti, gli orange sono al secondo posto a un solo punto di distanza.

Come riportato da tuttomercatoweb.com, nel match di questa sera dovrebbero partire da titolari tre giocatori nerazzurri: Danilo D’Ambrosio, Nicolò Barella e Stefan De Vrij. Italia in campo con il solito 4-3-3 con Donnarumma tra i pali e Bonucchi-Chiellini al centro della difesa. Sulle fascia spazio a D'Ambrosio e Spinazzola. In mediana Jorginho con Barella e aberranti ai suoi lati. L'altro nerazzurro, Stefano Sensi pronto ad entrare a partita in corso. In avanti Pellegrini e Chiesa a supporto di Immobile.

De Boer con il 4-2-3-1 firmato da Cillessen in porta, l’atalantino Hateboer sulla destra e Blind a sinistra. Al centro della difesa De Vrij e Van Dijk. Sulla trequarti Berghuis, Van de Beek e Malen con De Jong e Wijnaldum alle loro spalle. In attacco Depay.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Pellegrini.

OLANDA (4-2-3-1): Cillessen; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Blind; Wijnaldum, F. De Jong; Berghuis, Van de Beek, Malen; Depay.