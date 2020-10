Italia Moldavia probabile formazione: i tre interisti verso la panchina

Questa sera scenderà in campo l'Italia di Mancini che affronterà allo Stadio Franchi di Firenze l’amichevole contro la Moldavia. Gli azzurri giocheranno nuovamente domenica sera in trasferta contro la Polonia e mercoledì contro l’Olanda in Nations League.

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il commissario tecnico Roberto Mancini sembrerebbe intenzionato a schierare una formazione inedita e far riposare i titolarissimi degli impegni di Nations League con Polonia e Olanda. Questa sera dovrebbero partire dalla panchina i tre nerazzurri convocati, ovvero: Danilo D'Ambrosio, Nicolò Barella e Stefano Sensi, i tre giocatori nerazzurri convocati.

Azzurri con il 4-3-3 con Sirigu tra i pali, Mancini e Acerbi al centro della difesa. Sulle fasce ci dovrebbero essere Lazzari e l’ex nerazzurro Biraghi. In cabina di regia Locatelli con Cristante e Bonaventura ai suoi lati. In attacco probabile debutto per Caputo con Berardi ed El Shaarawy a suo supporto.

PROBABILE ITALIA (4-3-3): Sirigu; Lazzari, Mancini, Acerbi, Biraghi; Locatelli, Cristante, Bonaventura; Berardi, Caputo, El Shaarawy.