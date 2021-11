Italia, Mancini con il tridente leggero: resta un solo dubbio

Italia, a poche ore dal fischio d’inizio del match contro l’Irlanda del Nord Roberto Mancini è ancora alle prese con gli ultimi dubbi di formazione.

Gli azzurri, reduci dal pareggio all’Olimpico contro la Svizzera, si giocano questa sera la qualificazione diretta ai prossimi mondiali che si terranno in Qatar nell’inverno del 2022 (qui l’approfondimento sulla situazione nel girone). Il commissario tecnico arriva alla sfida di stasera con gli uomini contati a causa dei diversi infortuni che hanno di fatto complicato i piani. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, gli azzurri dovrebbero scendere in campo con il tridente leggero composto da Insigne, Berardi e Chiesa. In cabina regia Jorginho con l’intoccabile Barella e uno tra Tonali e Locatelli ai suoi lati, con il rossonero al momento favorito. Scelte obbligate in difesa, dopo gli infortuni di Bastoni, Chiellini, Biraghi e Calabria, al centro ci saranno Bonucci e Acerbi mentre sulle fasce Di Lorenzo ed Emerson Palmieri.

L’Irlanda del Nord sembrerebbe intenzionata a riconfermare lo stesso undici sceso in campo qualche giorno fa contro la Lituania con McNair, Evans e Cathcart a blindare la porta di Peacock-Farrel. In mezzo al campo Davis, McCann e Saville con Lewis e Dallas esterni a tutta fascia. La coppia d’attacco sarà formata da Washington e Magennis con il baby talento Taylor pronto ad entrare a partita in corso.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Tonali; Berardi, Insigne, Chiesa.

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Peacock-Farrell; McNair, J Evans, Cathcart; Dallas, McCann, Davis, Saville, Lewis; Magennis, Washington.