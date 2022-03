Italia-Macedonia, le formazioni ufficiali: due nerazzurri titolari

Italia-Macedonia del Nord, tutto pronto allo Stadio Renzo Barbera di Palermo per il match valido per la semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2022. In caso di vittoria contro i macedoni, gli azzurri dovranno affrontare la vincente di Portogallo-Turchia nella finalissima in programma il prossimo 29 marzo. Ecco di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

Roberto Mancini in campo con il 4-3-3 con il tridente offensivo composto da Berardi, Immobile e Insigne. In mediana Jorginho con Barella e Verratti ai suoi lati. Al centro della difesa senza gli infortunati Bonucci e Chiellini toccherà a Mancini e Bastoni con Florenzi ed Emerson Palmieri sulle corsie esterne, in porta Donnarumma.

Milevski schiera il 4-4-2 con Dimitrievski tra i pali, Velkovski e Musliu al centro della difesa, terzini Ristovski e Alioski. In mediana Bardhi, e Ademi. Sulle fasce Churlinov a destra e Nikolov a sinistra. In attacco Trajkovski e Ristovski.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Mancini, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne.

MACEDONIA DEL NORD (4-4-2): Dimitrievski; S. Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Churlinov, Ademi, Bardhi, Nikolov; Trajkovski, M. Ristovski.