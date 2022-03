Italia-Macedonia del Nord: le probabili formazioni della sfida playoff

Italia-Macedonia del Nord, semifinale playoff.

Questa sera, allo ore 20:45, gli Azzurri di Roberto Mancini sfideranno la Macedonia del Nord nella semifinale dei playoff per l'accesso ai Mondiali in Qatar. La sfida si giocherà allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

La Nazionale, campione d'Europa in carica, rischia di non qualificarsi ai mondiali per la seconda volta consecutiva. Il compito di Roberto Mancini è quello di ricompattare il gruppo come ha fatto durante gli Europei della scorsa estate.

Se questa sera l'Italia di Mancini dovesse vincere la semifinale contro la Macedonia del Nord, gli Azzurri sfideranno in finale la vincente di Turchia-Portogallo. Questa sfida, sarà la prima partita italiana dove si tornerà alla capienza al 100% dopo il primo lockdown di marzo 2020. Saranno presenti 33 mila spettatori che cercheranno di guidare la Nazionale verso la finale dei playoff.

La partita sarà visibile in chiaro su Rai 1 e in streaming su Rai Play.

Secondo il Corriere dello Sport ,Roberto Mancini ha già scelto l'11 che scenderà in campo contro la Macedonia del Nord: Gianluigi Donnarumma difenderà la porta azzurra, la difesa sarà formata da Alessandro Florenzi, Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni ed Emerson. Il trrio di centrocampo sarà formato da Nicolò Barella, Jorgihno e Marco Verratti mentre il trio offensivo sarà composto da Domenico Berardi, Ciro Immobile e Lorenzo Insigne.

Probabili formazioni:

Italia(4-3-3): Donnarumma; Florenzi, G.Mancini, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne.

Macedonia del Nord(4-2-3-1): Dimitrievski; S.Ristovski, Velkowski, Musliu, Alioski; Ademi, Bardhi; Churlinov, Barunski, Trajkowski; Ristovski