Italia-Lituania, la lista dei convocati: un nerazzurro va in tribuna

ITALIA-LITUANIA | Roberto Mancini ha stilato la lista dei convocati per la sfida di questa sera contro la Lituania, gara valida per le qualificazione ai prossimi mondiali che del 2022 che si svolgeranno in Qatar.

Il commissario tecnico, dopo aver perso in pochi giorni Insigne, Immobile, Pellegrini e Verratti, ha convocato 23 giocatori, lasciandone fuori altri cinque: Emerson Palmieri, Stefano Sensi, Nicolò Zaniolo e Federico Chiesa. I tre giocatori erano alle prese con alcuni problemi fisici e non al meglio delle condizioni. Il romanista e lo juventino hanno lasciato il ritiro della nazionale mentre il nerazzurro si accomoderà in tribuna al fianco di Emerson Palmieri.

Il centrocampista interista avrebbe accusato un problema al polpaccio ma ha comunque svolto l’allenamento mattutino con il resto della squadra. Le sue condizioni verranno rivalutate nuovamente nei prossimi giorni dallo staff medico dell'Inter. Rientra nella lista dei convocati Alessandro Bastoni nonostante la botta rimediata nella partitella di ieri. Niente di grave per il classe ‘99, che dovrebbe comunque essere risparmiato per il match di questa sera. Ecco di seguito riportata la lista dei 23 giocatori convocati:

Portieri - Donnarumma, Gollini, Sirigu.

Difensori - Acerbi, Bastoni, Biraghi, Bonucci, Calabria, Chiellini, Di Lorenzo, Florenzi, Toloi.

Centrocampisti - Barella, Castrovilli, Cristante, Jorginho, Locatelli, Pessina.

Attaccanti - Berardi, Bernardeschi, Kean, Raspadori, Scamacca.