Italia-Lituania, -1: le scelte su Barella, Sensi e Bastoni

Mancini dovrebbe optare per un ampio turnover in vista dell'impegno di domani contro la Lituania. Rotazioni che riguarderanno anche Barella: il nerazzurro dovrebbe essere esentato dalla terza partita di fila al pari di Bonucci, Emerson, Jorginho, Immobile e Insigne. E forse anche Chiellini, che aveva già saltato il primo impegno del mini-ciclo con la Bulgaria.

In rampa di lancio Bernardeschi, Zaniolo, Raspadori, Kean e Scamacca: almeno un paio di loro dovrebbero partire dall'inizio nel tridente. In mezzo, spazio a Sensi, Locatelli e Pessina (ma occhio alla candidatura di Cristante). In difesa, invece, maglia da titolare per Bastoni.

PROBABILE ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Biraghi; Locatelli, Sensi, Pessina; Bernardeschi, Kean, Chiesa.