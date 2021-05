Italia, l’infortunio di Verratti è più grave del previsto: Euro 2020 a rischio

Arrivano brutte notizie dalla Francia sulle condizioni di Marco Verratti. Come riportato da Sky Sport, l’infortunio del centrocampista si sarebbe rivelato più serio del previsto e potrebbe compromettere la sua partecipazione all'Europeo. Brutta tegola per la nazionale italiana allenata da Roberto Mancini che rischierebbe di perdere uno dei titolarissimi del centrocampo.

Il centrocampista del Paris Saint-Germain si è sottoposto ad alcuni esami strumentali dopo l’infortunio al ginocchio rimediato in allenamento alcuni giorni fa. Gli esami, comunica il club transalpino, hanno evidenziato una lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Stando alle ultime indiscrezioni, il centrocampista dovrebbe restare fuori per almeno 4-6 settimane, ma non è escluso che i tempi di recupero possano essere più lunghi.

Le sue condizioni verranno nuovamente valutate nella prossime settimane. La prima partita degli azzurri è in programma l'11 giugno contro la Turchia per poi affrontare la Svizzera 5 giorni dopo e il 20 giugno il Galles. Verratti ha quindi un mese esatto di tempo per provare il recupero, nel caso in cui non dovesse farcela potrebbe essere costretto a saltare gli europei.