Italia, l'annuncio di Mancini: "Barella potrebbe giocare dal 1' "

Il CT della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, ha parlato ai microfoni di Rai Sport nel corso del pomeriggio, prima di scendere in campo per dirigere l'allenamento di rifinitura della squadra in vista dell'impegno contro l'Irlanda del Nord. Nel corso del suo intervento, il Mancio ha parlato anche degli interisti Barella e Sensi, di seguito le sue parole:

"Barella dal 1' minuto domani? Potrebbe tranquillamente giocare titolare: si è sempre allenato quindi è un'opzione. Lui ha iniziato il suo percorso con noi, quindi conosce bene la squadra; è arrivato in ritardo ma non ha perso molto. Comunque decideremo domani sul suo impiego".

Mancini poi ha parlato anche di Sensi come opzione da non scartare: "Dobbiamo sostituire Jorginho e ci sono due ipotesi: Locatelli e Sensi. Vediamo come sta l'interista che è arrivato solo oggi, l'ipotesi Locatelli comunque è la più accreditata".