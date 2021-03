Italia-Irlanda del Nord, solo un dubbio per Mancini: la probabile

Questa sera l’Italia scenderà in campo al Tardini per il match contro l’Irlanda del Nord, valevole per la prima giornata del gruppo C della qualificazione ai mondiali di Qatar 2022. A poche ore dal fischio d’inizio, Roberto Mancini sarebbe ancora alle prese con un dubbio di formazione.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il commissario tecnico azzurro sarebbe indeciso su chi schierare tra Nicolò Barella e Lorenzo Pellegrini, con il nerazzurro al momento favorito. Per il resto formazione già fatta, solito 4-3-3 con Donnarumma in porta, Bonucci e Chiellini al centro della difesa. Sulle fasce Florenzi e ed Emerson Palmieri. In mediana toccherà a Locatelli con Verratti e uno tra Barella e Pellegrini. In attacco Berardi e Insigne a supporto di Immobile.

ITALIA (4-3-3) la probabile formazione: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Locatelli, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini.