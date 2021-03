Italia-Irlanda del Nord probabili formazioni: i nerazzurri subito titolari?

Domani sera alle 20:45 andrà in scena allo Stadio Tardini di Parma il match Italia-Irlanda del Nord, valido per la prima giornata del Gruppo C di qualificazione ai prossimi mondiali di Qatar 2022. Gli azzurri affronteranno nelle prossime giornate Bulgaria e Lituania.

Buone notizie per Roberto Mancini che potrà contare anche su Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Stefano Sensi, che hanno raggiunto nel pomeriggio il resto del gruppo a Parma. I tre nerazzurri disputeranno oggi l’allenamento di rifinitura, ma salvo colpi di scena non dovrebbero partire da titolari nel match di domani.

Secondo quanto riportato da goal.com, il commissario tecnico dovrebbe schierare il solito 4-3-3 con Donnarumma tra i pali, al centro difesa dovrebbero attore da titolari i due bianconeri Bonucci e Chiellini. Sulle fasce toccherà a Florenzi ed Emerson Palmieri. A centrocampo ci saranno Pellegrini, Locatelli e Verratti. In attacco Belotti con Insigne e uno tra Berardi e Chiesa.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pellegrini, Locatelli, Verratti; Berardi, Belotti, Insigne.

IRLANDA DEL NORD (3-4-1-2): Peacock-Farrell; Evans, Ballard, Cathcart; Dallas, McNair, McCann, Kennedy; Smith; Boyce, Magennis.