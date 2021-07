Italia-Inghilterra, sugli spalti di Wembley non c'è storia: 60 mila inglesi vs 6 mila italiani!

Manca sempre meno all'attesissima finale di Euro2020, in cui la sorprendente Italia di Roberto Mancini e i padroni di casa dell'Inghilterra si daranno battaglia per conquistare la coppa.

La finalissima di stasera sarà anche il primo evento da "tutto esaurito" nel calcio europeo dopo le restrizioni dovute alla pandemia dell'ultimo anno e mezzo. Per quanto riguarda il tifo, stasera non ci sarà storia. La UEFA infatti ha fornito i dati ufficiali sugli spettatori saranno presenti a Wembley: il totale è di 67.500 tifosi, di cui 58.000 inglesi e appena 6.600 italiani.

Il massimo organo calcistico continentale ha fornito un numero irrisorio di biglietti all'Italia, ufficialmente come mossa cautelare contro l'ulteriore diffusione della pandemia. Sta di fatto che, in un europeo sulla carta itinerante, la compagine inglese giocherà non solo in casa, ma anche con il pubblico quasi totalmente a favore.