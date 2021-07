Italia Inghilterra, Southgate corre ai ripari: in avanti si infortuna un big

Campanello d'allarme in casa Inghilterra. Dopo una botta subita al ginocchio nella seduta d'allenamento della giornata di ieri, Phil Foden è uscito dal terreno di gioco visibilmente acciaccato.

Un fattore che, in vista della finale in programma domani sera alle 21:00 italiane a Wembley, preoccupa e non poco il CT inglese Gareth Southgate. Chiaramente lo staff medico britannico tenterà in ogni modo di renderlo arruolabile quantomeno per la panchina con la possibilità di fargli fare l'ingresso in campo a gara in corso.

Qualora non sarà possibile ciò, Foden vedrà terminare il proprio Europeo proprio nella gara più importante del torneo. Nel frattempo, Southgate prepara il match sapendo di poter contare sui due intoccabili: Harry Kane e Raheem Sterling.