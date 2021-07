Italia-Inghilterra probabili formazioni: nessun dubbio per i due allenatori

Domenica sera alle ore 21:00 andrà in scena a Wembley la finalissima di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Secondo quanto riportato da SportMediaset, sia Roberto Mancini che Gareth Southgate avrebbero già scelto i 22 uomini da mandare in campo. Entrambi i commissari tecnici si affideranno alla miglior formazione possibile per provare a conquistare il trofeo.

Azzurri con il solito 4-3-3 ad eccezione dell’infortunato Spinazzola. In porta Donnarumma con Bonucci e Chiellini al centro della difesa. Sulle corsie esterne confermati Di Lorenzo ed Emerson Palmieri. In mediana Jorginho con il nerazzurro Barella e Verratti interni di centrocampo. Nel tridente offensivo ci sarà ancora Chiesa sulla fascia destra con Immobile al centro e Insigne sulla sinistra.

Gli inglesi si affideranno al collaudato 4-2-3-1 con Saka, Mount e Sterling a supporto dell’unica punta Kane. In mediana confermati Philipps e Rice. Nessuna novità anche nel reparto difensivo, dove dovrebbero partire titolari Walker, Stones, Maguire e Shaw davanti al portiere Pickford.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

INGHILTERRA (4-3-2-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane.