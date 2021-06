Italia-Galles, le formazioni ufficiali: Mancini opta per la rivoluzione

Manca sempre meno a Italia-Galles, match valido per la terza giornata della fase a gironi di Euro2020. Gli azzurri, guidati da Roberto Mancini, arrivano all'appuntamento odierno già certi del passaggio del turno, e si giocheranno il primo posto proprio contro la squadra di Gareth Bale e compagni.

Per quanto riguarda le scelte di campo, il CT azzurro ha deciso di dare un turno di riposo a molti degli artefici delle vittorie contro Turchia e Svizzera. In difesa spazio a Toloi, Bastoni ed Emerson Palmieri, quest'ultimi due all'esordio nel torneo. A centrocampo turno di riposo per Locatelli e Barella, che lasceranno il posto a Verratti e Pessina. Attacco completamente rivoluzionato: il tridente offensivo infatti sarà formato da Chiesa, Belotti e Bernardeschi.

Italia-Galles, le formazioni ufficiali:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni, Emerson; Pessina, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Bernardeschi

Galles (5-3-2): Ward; Roberts, Gunter, Ampadu, Rondon, Williams; Morrel, Allen, Ramsey; Bale, James