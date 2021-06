Italia-Galles 1-0, la partita di Bastoni: gare di sostanza del nerazzurro

Vittoria di fondamentale importanza quella dell’Italia contro Galles che consente agli azzurri di accedere alla fase finale dell’Europeo da primi del girone. Un’Italia che non ha corso grossi rischi e che ha gestito il vantaggio – poi definitivo – firmato da Matteo Pessina. Tra i nerazzurri, Nicolò Barella è rimasto in panchina per novanta minuti, mentre è stato schierato dall’inizio, Alessandro Bastoni.

Il centrale ex Atalanta ha giocato una partita di sostanza, contro un avversario complicato come l’esterno del Real Madrid, Gareth Bale. Mai una lettura sbagliata e mai fuori posizione, ha costretto il gallese a girare a largo e a dover trovare spazi utili in zone in cui non ha potuto essere incisivo.

Un esordio molto positivo per il classe 1999, che dimostra di essere già esperto per l’età che ha. Intanto gli azzurri mettono insieme il record di trenta risultati utili consecutivi e proseguiranno il loro cammino Europeo, per continuare a cullare il sogno della vittoria finale.