Italia-Estonia, le ufficiali: tre interisti in campo per la Nazionale

L'Italia del ct Roberto Mancini scende in campo, stasera, in amichevole contro l'Estonia, per prepararsi alle due partite di Nations League. Il ct, che verrà sostituito da Evani in panchina, visto che si trova in isolamento a causa della positività al Covid, scende in campo con una formazione molto sperimentale, in cui figurano tre interisti.

Ecco l'11 della Nazionale: Sirigu, Di Lorenzo, D'Ambrosio, Bastoni, Emerson, Soriano, Tonali, Gagliardini, Bernardeschi, Lasagna, Grifo.

Soddisfazione per l'Inter, quindi, che si vede ben rappresentata nella formazione dell'Italia, nella speranza di non avere spiacevoli sorprese in vista del prosieguo della stagione