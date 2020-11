Italia-Estonia, la probabile formazione azzurra: due interisti dal 1’

Questa sera alle 20.45 andrà in scena allo Stadio Artemio Franchi di Firenze l’amichevole tra Italia ed Estonia. Gli azzurri scenderanno in campo anche domenica sera contro la Polonia e mercoledì contro la Bosnia-Erzegovina per gli ultimi due match della fase a girone di Nations League. Al posto di Roberto Mancini, risulto positivo al Covid-19, in panchina ci sarà il suo vice Evani.

Come riportato da tuttomercatoweb.com, l’Italia schiererà una formazione sperimentale: solito 4-3-3 co Sirigu tra i pali, Ferrari e Bastoni al centro della difesa. Sulle fasce toccherà a Calabria e Luca Pellegrini. In mediana ci sarà Tonali, con Gagliardini e Locatelli ai suoi lati. In avanti Orsolini e Grifo a supporto dell’unica punta Lasagna, al momento favorito su Pellegrini e Belotti

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Calabria, Ferrari, Bastoni, Luca Pellegrini; Gagliardini, Tonali, Locatelli; Orsolini, Lasagna, Grifo.