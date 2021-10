Italia, chance per Dimarco? Mancini: “L’ho lanciato io in Serie A”

Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Spagna della scelta di convocare l’interista Federico per le final four della Nations League 2021.

L’esterno nerazzurro, reduce da un’ottima stagione con la maglia dell’Hella Verona, si è reso protagonista anche di un’ottimo avvio di stagione con un gol e due assist sotto la guida di Simone Inzaghi. Si tratta della prima convocazione in nazionale maggiore per l’interista che ha vinto il ballottaggio con il milanista Sandro Tonali per sostituire in extremis l’infortunato Matteo Pessina (qui la notizia). Gli azzurri saranno impegnati domani nel match contro la Spagna allo Stadio San Siro di Milano e nel caso in cui gli azzurri dovessero vincere si qualificherebbero per la finalissima di domenica 10 ottobre contro la vincente del match Belgio-Francia.

Roberto Mancini ha spiegato in conferenza stampa il motivo della sua scelta: “Conosco molto bene Dimarco, visto che l’ho lanciato io in Serie A. Abbiamo avuto diversi infortunati e quelli che ho lasciato nell’Under 21 sono rimasti per giocare due partite importanti per la qualificazione all’Europeo”.

Il prodotto del vivaio interista ritrova quindi Roberto Mancini, il tecnico che lo fece esordire a 17 anni in prima squadra all’Inter nel secondo tempo della partita di Europa League 2014/2015 pareggiata 0-0 contro il Qarabag. Il Mancio lo fece anche esordire in Serie A qualche mese dopo, nel maggio del 2015, nel match contro l’Empoli. Vedremo se ci sarà l’occasione per Dimarco di debuttare con la maglia della nazionale.