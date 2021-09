Italia-Bulgaria probabili formazioni: due cambi rispetto a Wembley

Gli azzurri tornano in campo 53 giorni dopo il trionfo di Wembley contro l’Inghilterra. Questa sera andrà in scena allo Stadio Artemio Franchi di Firenze il match Italia-Bulgaria, valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2022. I campioni d’Europa in carica scenderanno nuovamente in campo in trasferta contro la Svizzera il prossimo 5 settembre e infine in casa con la Lituania l'8 settembre.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Roberto Mancini dovrebbe confermare per 9/11 la stessa formazione vista in campo dal 1’minuto nella finale degli Europei e lasciare fuori Chiellini e Di Lorenzo.

Per il resto confermato il solito 4-3-3 con Donnarumma in porta con uno tra Acerbi e Bastoni, con il nerazzurro favorito, al fianco di Bonucci. Sulla corsia destra Di Lorenzo con Emerson Palmieri sulla fascia opposta. In cabina di regia Jorginho con Barella e Verratti. Il tridente offensivo sarà composto da Chiesa, Immobile e Insigne. La Bulgaria dovrebbe scendere in campo con il 4-4-2 con Iliev D. e Despodov in attacco. In mezzo al campo Malinov e Chochev con Yankov e Iliev I. esterni. In difesa Turitsov, Hristov, Antov e Bozhikov. In porta Naumov.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

Bulgaria (4-4-2): Naumov; Turitsov, Antov, Hristov, Bozhikov; Iliev I., Chochev, Yankov; Iliev D., Despodov.