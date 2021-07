Italia-Belgio probabili formazioni: ancora due dubbi per Mancini e Martinez

Domani sera alle ore 21:00 andrà in scena all’Allianz Arena di Monaco di Baviera il match Italia-Belgio valido per i quarti di finale dell’Europeo. La vincente affronterà una tra Spagna e Svizzera nella semifinale in programma il prossimo 6 luglio.

A poco più di 24 ore dal fischio d’inizio, sua Roberto Mancini che Roberto Martinez sarebbero ancora alle prese con alcuni dubbi di formazione. Il commissario tecnico azzurro, riporta Sport Mediaset, potrebbe riconfermare per 9/11 la formazione vista in campo contro l’Austria. Le uniche novità potrebbero essere Chiellini al posto di Acerbi e Chiesa nel tridente offensivo al posto di Berardi.

Per il resto conferma per Donnarumma tra i pali, Bonucci al centro della difesa e Di Lorenzo-Spinazzola sulle corsie laterali. In mezzo al campo dovrebbe essere riconfermato il trio composto da Barella, Jorginho e Verratti, con Locatelli e Pessina pronti ad entrare a partita in corso. In avanti Chiesa con Immobile e Insigne.

Il Belgio verso il solito 3-4-2-1. Restano ancora in dubbio De Bruyne e Hazard. Se dovessero star bene partirebbero entrambi titolari alle spalle di Lukaku, se dovesse esserci solamente De Bruyne spazio a Carrasco sulla sinistra, in caso di doppio forfait dentro anche Mertens. Per il resto Alderweireld, Verthonghen e Vermalen davanti a Courtois. A centrocampo Witsel e Tielemans centrali con Meunier e Thorgan Hazard esterni.

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; Mertens, Carrasco; Lukaku.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.