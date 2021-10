Italia-Belgio, Lukaku lascia il ritiro: salterà il match contro gli azzurri

Italia-Belgio, finale di terzo e quarto posto della Nations League, perde il giocatore belga più atteso.

Romelo Lukaku salterà la partita che andrà in scena domani alle 15:00 all'Allianz Stadium. Il gigante belga era il calciatore più atteso tra le fila della squadra di Roberto Martinez. L'ex bomber dell'Inter dunque non rivivrà l'attesissima sfida contro Chiellini e contro i suoi ex compagni Barella e Bastoni, che faranno parte dei titolari di Mancini. Lukaku come riportato da Tuttosport e dal Corriere dello Sport, a causa di un problema fisico avrebbe già lasciato il ritiro della sua Nazionale. L'attaccante era l'uomo più atteso eppure non farà parte del match.

Lukaku oggi non ha svolto l'allenamento mattutino con il Belgio. E nel pomeriggio ha lasciato Torino per fare ritorno a Londra. Ritorno immediato in Inghilterra per concentrarsi al meglio sulle prossime gare col Chelsea tra Premier League e Champions League. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi, ma come svelato dal ct Roberto Martinez, si tratterebbe di un affaticamento muscolare. Non solo Lukaku ma anche Eden Hazard, annunciato anche lui dal ct del Belgio. Dunque l'ex Inter, in gol nella semifinale spettacolare contro la Francia di Mbappè, non prenderà parte al match di domani contro l'Italia. Al suo posto, dal primo minuto, salgono le quotazione di Batshuayi, attaccante ex Chelsea e Dortmund, attualmente in prestito al Besiktas.

Big Rom che va ko alla vigilia della partita contro l'Italia, dove avrebbe ritrovato un pezzo della sua Inter dopo l'addio in estate. Inter che intanto guarda già al futuro e va a caccia di un nuovo bomber capace di ricoprire il ruolo di vice Dzeko, come spiegato nell'ultimo approfondimento.