Italia-Belgio, le probabili: c’è Chiellini, sciolti i dubbi su Hazard e De Bruyne

Quasi tutto pronto all’Allianz Arena di Monaco di Baviera per il big match di questa sera Italia-Belgio degli ottavi di finale di Euro 2020. A poche ore dal fischio d’inizio, i due allenatori sembrerebbero aver sciolto gli ultimi dubbi di formazione e scelto i 22 titolari.

Gli azzurri scenderanno in campo con il 4-3-3 con Donnarumma in porta, in difesa recupera Chiellini con al suo fianco Bonucci. Sulla fascia destra Di Lorenzo mentre sulla sinistra Spinazzola. Confermato il trio a centrocampo composto da Barella, Jorginho e Verratti. In attacco ci sarà Chiesa al posto di Berardi con Immobile e Insigne.

I Diavoli Rossi scenderanno in campo con il 3-4-2-1 con Alderweirled, Vermaelen e Vertonghen a blindare la porta difesa da Courtois. In mezzo al campo Witsel e Tielemans. Sulle corsie laterali Meunier e T. Hazard. In avanti dovrebbe partire da titolare De Bruyne, che sembra aver smaltito del tutto i problemi alla caviglia, con al suo fianco Mertens a supporto di Lukaku. Niente da fare per Hazard, ancora non al meglio della condizione.