Italia-Belgio: la consacrazione di Barella, gli elogi per Bastoni

Inter: la consacrazione di Nicolò Barella, gli elogi per Alessandro Bastoni. Si può riassumere così la prova dei due nerazzurri in Italia-Belgio, la 'finalina' della Nations League.

I due giocatori sono stati infatti protagonisti nella partita di ieri (domenica 10 ottobre, ndr) e oggi vengono promossi a pieni voti dal Corriere dello Sport. Barella, addirittura, è stato votato come il migliore di Italia-Belgio. "Agisce nella zona di campo più delicata dove Martinez intende attaccarci, come era successo con la Spagna senza perdere i colpi. Si fa trovare pronto per sbloccare la finalina con un gol splendido, il settimo - ricorda Fabrizio Patania nella pagella da 7,5 - della carriera in Nazionale. Destro volante nell'angolo, dove Courtois non arriva. Un'altra prodezza, concedendo il bis di Monaco di Baviera". Elogi, come anticipato, anche per Bastoni. Il voto finale è 7 e viene così motivato: "Feroce e cattivo al punto giusto. Deve cancellare l'errorino di San Siro e ci riesce con autorevolezza. Chiusure con i tempi giusti, contrasti, spesso raddoppia e copre Acerbi. Prova di grande sostanza".

L'Inter può sorridere, dunque, da questa pausa per le Nazionali. Nella notte, fra domenica e lunedì, sono infatti arrivate buone notizie anche da Lautaro Martinez. El Toro ha giocato titolare con l'Argentina, nel match contro l'Uruguay, e ha siglato il 3-0 che ha definitivamente chiuso la partita. Qui potete leggere il nostro approfondimento. Insomma: Simone Inzaghi, dopo qualche timore nei giorni scorsi, può guardare con fiducia a Lazio-Inter in programma sabato 16 ottobre alle ore 18:00. Sarà infatti la prima partita del decisivo tour de force che indirizzerà la stagione dell'Inter. I nerazzurri saranno chiamati alla fondamentale sfida contro lo Sheriff in Champions League ma anche a importanti scontri in campionato come quello contro la Juventus e il derby contro il Milan in programma il 7 novembre.