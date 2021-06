Italia-Belgio, Courtois lancia l’allarme: “Serve un miracolo”

Cresce l’attesa per Italia-Belgio, match valido per i quarti di finale dell'Europeo in programma venerdì prossimo a Monaco di Baviera. Gli azzurri sono reduci dalla vittoria sofferta contro l’Austria, mente i Diavoli Rossi hanno battuto il Portogallo campione in carica.

A soli quattro giorni dal match, arrivano brutte notizie per Roberto Martinez, commissario tecnico belga, sulle condizioni di Kevin De Bruyne ed Eden Hazard, entrambi usciti malconci dal match di ieri sera. Il centrocampista ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra, mentre l’attaccante è stato costretto alla sostituzione a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra. Entrambi i giocatori potrebbero rischiare di saltare la sfida di Monaco di Baviera.

Sulle condizioni dei due giocatori è intervenuto Thibaut Courtois, ecco le sue parole riportate da SportMediaset: “Ho paura che l’Europeo di Hazard sia finito, perché se fosse una contrattura vorrebbe dire non averlo per 10 giorni. De Bruyne al momento non riesce a piegare la caviglia. Serve un miracolo”. I due giocatori si sottoporranno ad alcuni esami strumentali nelle prossime ore per capire l’entità degli infortuni, ma al momento il loro recupero per venerdì sembrerebbe molto complicato.