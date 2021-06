Italia-Belgio, Barella ma non solo: Mancini intenzionato a fare diversi cambi

Venerdì andrà in scena all’Allianz Arena di Monaco di Baviera il match valido per i quarti di finale degli Europei Italia-Belgio. Gli azzurri vengono dalla vittoria sofferta contro l’Austria e Roberto Mancini starebbe pensando a diverse novità di formazione per la sfida ai diavoli rossi.

Come riportato da SportMediaset, all’Allianz Arena potrebbero restare fuori ben tre titolarissimi: Nicolò Barella, Marco Verratti e Domenico Berardi, reduci da una prestazione sottotono a Wembley. Il centrocampista nerazzurro è apparso appannato, probabilmente stanco in questo Europeo e sembrerebbe destinato alla panchina. Verratti, invece, deve ancora riprendere i ritmi giusti dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per circa un mese. Possibile esclusione anche per Acerbi, tutto dipenderà dalle condizioni di capitan Giorgio Chiellini.

Il c.t. Mancini dovrebbe affidarsi al collaudato 4-3-3 con Donnarumma tra i pali, Bonucci e uno tra Acerbi e Chiellini al centro della difesa. Confermati i due terzini Di Lorenzo e Spinazzola. In cabina di regia Jorginho con Pessina e Locatelli ai suoi lati. Nel tridente offensivo dovrebbe essere schierato da titolare Chiesa, autore del gol che ha sbloccato la sfida contro l’Austria, con Immobile al centro e Insigne a sinistra.