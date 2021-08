Italia, balzo in avanti nel Ranking Fifa: scavalcate Spagna e Portogallo

La Fifa ha ufficialmente aggiornato, dopo la conclusione delle varie competizioni continentali, il Ranking Fifa. Buone notizie per l'Italia, vincitrice degli ultimi Europei, che ha guadagnato ben due posizioni in classifica e si trova attualmente al quinto posto a quota 1745 punti. Gli azzurri sono seguiti dall’Argentina (vincitrice della Copa America) a quota 1714. Le due squadre hanno recuperato due posizioni rispetto allo scorso maggio, scavalcando in classifica Spagna e Portogallo, rispettivamente al settimo e ottavo posto a quota 1680 e 1662.

In cima alla classifica c’è sempre il Belgio, eliminato dall’Italia di Roberto Mancini a quarti di finale di Euro 2020. Al secondo posto il Brasile, uscito sconfitto nella finale di Copa America contro l’Argentina. Sul gradino più basso del podio la Francia campione del mondo in carica ma reduce da un deludente europeo. Sopra gli azzurri, al quarto posto in classifica, c’è l’Inghilterra, sconfitta ai rigori nella finalissima di Wembley. Fuori dalla top 10 spiccano le assenze di due big come Olanda e Germania rispettivamente all’undicesimo e al dodicesimo posto a quota 1637 e 1613. Ecco di seguito riportata la top 10.

1. Belgio 1822

2. Brasile 1798

3. Francia 1762

4. Inghilterra 1753

5. Italia 1745

6. Argentina 1714

7. Portogallo 1622

8. Spagna 1680

9. Messico 1658

10. USA 1648