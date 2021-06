Italia-Austria probabili formazioni: resta un solo dubbio da sciogliere

Domani sera alle ore 21:00 andrà in scena a Wembley Il match Italia-Austria, sfida valida per gli ottavi di finale di Euro 2020. Gli azzurri hanno svolto in settimana l’ultimo allenamento a Coverciano prima della partenza per l’Inghilterra, che ha dato diverse indicazioni sull’undici titolare.

Come riportato da Sport Mediaset, Roberto Mancini scenderà in campo con il solito 4-3-3 con Donnarumma in porta, Di Lorenzo al posto di Florenzi (ancora infortunato) sulla fascia destra e Spinazzola sulla corsia opposta. Al centro della difesa Bonucci e Acerbi, che prenderà il posto Chiellini, rientrato in gruppo ma non ancora al meglio della condizione. In avanti confermato il tridente Berardi-Immobile-Insigne. L’unico dubbio è a centrocampo, con il ballottaggio tra Verratti e Locatelli al fianco di Jorginho e Barella.

L’Austria verso il 4-3-2-1 con Sabitzer e Baumgartner a supporto dell’ex Inter Arnautovic. In mediana Grillitsch con Laimer e Schlager mezz’ali. Difesa a quattro composta da Lainer, Dragovic, Hinteregger e Alaba. Tra i pali Bachmann.