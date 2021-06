Italia-Austria, -1: le ultimissime, da Chiellini a Locatelli

Giorgio Chiellini è tornato in gruppo, ma non è ancora al top. Queste le ultime da Sky Sport sulla formazione dell’Italia per l’Austria: “Le indicazioni che arrivano dalle prove in allenamento dicono che Marco Verratti dovrebbe partire dal 1′, con Locatelli pronto a subentrare al suo posto visto che il centrocampista del Psg non ha ancora i 90′ nelle gambe.

Per il resto, in difesa conferme per Acerbi e Di Lorenzo al posto del convalescente Chiellini e dell’infortunato Florenzi”. Chiellini sta meglio ma va verso la panchina, è sfavorito.

Davanti spazio al tridente dei titolarissimi, con Berardi ed Insigne in appoggio a Ciro Immobile, capocannoniere azzurro del torneo.