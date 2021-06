Italia-Austria 0-0 st, la gara di Barella: il nerazzurro senza infamia e senza lode

L'Italia pareggia 0-0 alla fine del secondo tempo regolamentare e la partita degli ottavi di finale dell'Europeo contro l'Austria si deciderà ai tempi supplementari, in un match che ha visto gli azzurri molto bloccati rispetto al solito.

Ha giocato per 67 minuti il nerazzurro Nicolò Barella, poi sostituito da Pessina per dare più slancio offensivo, in una partita che ha visto il centrocampista sardo meno propositivo rispetto al solito, complice la tattica austriaca che è riuscita a bloccare ogni pertugio.

Un passo indietro, dunque, rispetto alle altre gare per Barella, in una partita molto delicata e che dovrà necessariamente essere vinta dalla Nazionale per poter andare quanto più avanti possibile nella competizione.