Ionut Radu via dall'Inter? Parla l'agente del portiere

La porta dell'Inter è stata monopolizzata dal capitano, Samir Handanovic. Una sola presenza quest'anno per Ionut Radu, contro l'Empoli in Coppa Italia.

Poco spazio e l'impossibilità di poter crescere potrebbero spingere il portiere ex Genoa a lasciare i nerazzurri. Oltre a ciò l'arrivo di Onana chiuderebbe definitivamente ogni spiraglio di titolarità.

I colleghi di TuttoMercatoWeb hanno intervistato Crescenzo Cecere, che assiste Radu e anche Agoumè, che ha affermato con sincerità "Si, credo che andremo via dall’Inter", aggiungendo poi che la ricerca di un'altra sistemazione è già iniziata, "ci stiamo guardando intorno in Italia e all’estero. Ha bisogno di giocare e mostrare il suo valore.

Destino diverso, invece, per Agoumè, che potrebbe far ritorno alla base dopo il prestito perchè “Sta disputando un grande campionato al Brest, - ha spiegato Cecere. Ci sarà tempo per parlare del futuro. L’anno scorso ha rinnovato con l’Inter. Insieme al suo agente ci siederemo con i nerazzurri per capire il suo futuro”.