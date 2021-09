Inzaghi vede la Fiorentina e vince, ma domani è un'altra storia: i numeri

La prossima partita di campionato dell’Inter, che si giocherà domani al Franchi alle ore 20.45, sarà una gara molto complicata per la squadra nerazzurra che se la vedranno contro una compagine in salute e con un allenatore che ha riportato entusiasmo e gioco in una piazza importante. Al netto delle polemiche della vigilia, innescate dal presidente Viola, Rocco Commisso – leggi qui le sue parole – si tratta del primo vero big match della gestione Inzaghi sulla panchina dell’Inter, ma non il primo contro i toscani, già affrontati quando era ancora allenatore della Lazio.

Lo score di Simone Inzaghi contro la Fiorentina vede un totale di 12 partite tra campionato e Coppa Italia, con 7 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, mentre per quanto riguarda i dati delle partite giocate a Firenze, il tecnico piacentino ha vinto e perso per 2 volte e pareggiato una volta. In generale, quando l’allenatore piacentino ha affrontato i gigliati, non ci si è mai annoiati e, spesso, sono state partite risolte all’ultimo minuto in un senso o nell’altro. Nelle 12 partite sopra menzionate, infatti, i gol siglati dalla Lazio di Inzaghi sono stati ben 21, mentre 18 quelli subiti. La partita con il risultato più largo è stata quella del ritorno della stagione 2017/2018, quando Inzaghi si impose per 3-4 con le reti di Luis Alberto (doppietta), Caceres e Felipe Anderson, in risposta alla tripletta di Jordan Veretout.

Adesso la prima partita contro la Fiorentina sulla panchina dell’Inter, in cui la squadra nerazzurra dovrà cercare di portare a casa il risultato per fare in modo di proseguire la scia di risultati positivi in campionato e restare attaccata alla locomotiva della classifica. Di sicuro sarà molto complicato, ma Inzaghi ha dimostrato nel corso della sua carriera di sapere come si fa.