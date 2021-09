Inzaghi, tutte le formazioni schierate: chi sono i titolarissimi di Simone

Simone Inzaghi si è insidiato sulla panchina dell'Inter da mesi. Da quando è iniziata la stagione, come accadeva ai tempi della Lazio, il tecnico ha mantenuto sempre il suo fedele modulo a 3 difensori, cambiando alcuni interpreti.

Andando ad analizzare tutte le formazioni ufficiali schierate dal primo minuto da Inzaghi si nota la presenza di alcuni "titolarissimi", come Handanovic, Skriniar, De Vrij, e pure Bastoni se non fosse stato acciaccato contro la Sampdoria. Si notano poi Darmian, Barella e Brozovic, aggiungiamo anche Calhanoglu, fuori solo col Bologna, idem Perisic nella stessa gara.

Davanti nessuno ha giocato tutte le gare ma i numeri dicono che a oggi la coppia titolare di Inzaghi è sempre Martinez-Dzeko. Il bosniaco, in particolare, è sceso presto in campo anche quando avrebbe dovuto riposare, come col Bologna, gara in cui Correa è uscito subito per infortunio.



INTER-GENOA 4-0 (21.08) - Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi; Dzeko.



HELLAS VERONA-INTER 1-3 (27.08) - Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Martinez, Dzeko.



SAMPDORIA-INTER 2-2 (12.09) - Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Martinez, Dzeko.



INTER-REAL MADRID 0-1 (15.09) - Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Martinez, Dzeko.



INTER-BOLOGNA 6-1 (18.09) - Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vecino, Dimarco; Martinez, Correa (Dzeko in campo già dal primo tempo, ndr).



FIORENTINA-INTER 1-3 (21.09) Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Martinez, Dzeko.